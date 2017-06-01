Teknobeyin.com olarak Google Analytics ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde temel olarak birçok yönergeden bahsetmiş idik. Şimdi ise sitemizde anlık kaç kişi var, bunu öğrenmek için Analytics servisini kullanacağız. Sitenizde anlık kaç kişi var öğrenmek için, farklı uygulamalar kullanarak sitenizi ağırlaştırmanıza gerek yok. Analytics kullanmanız bu yönde yeterli olacaktır. Aşağıdaki kolay adımlar ile sitenizdeki anlık ziyaretçi sayısını öğrenebilmektesiniz.

AYRICA: Sitenize Hangi Ülkelerden Giriş Yapılıyor?

Sitemizde Şu an Kaç Kişi Var? Hemen Öğrenelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Gerçek Zamanlı > Genel Bakış sekmesine tıklayın.

3) Karşınıza anlık ziyaretçi kitleniz çıkacaktır. İnceleyebilirsiniz.