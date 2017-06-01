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Sitenizde Şu an Kaç Kişi Var? Anlık Ziyaretçi Sayınızı Öğrenin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:13 - Tarih: 05 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Sitenizde Şu an Kaç Kişi Var? Anlık Ziyaretçi Sayınızı ÖğreninTeknobeyin.com olarak Google Analytics ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde temel olarak birçok yönergeden bahsetmiş idik. Şimdi ise sitemizde anlık kaç kişi var, bunu öğrenmek için Analytics servisini kullanacağız. Sitenizde anlık kaç kişi var öğrenmek için, farklı uygulamalar kullanarak sitenizi ağırlaştırmanıza gerek yok. Analytics kullanmanız bu yönde yeterli olacaktır. Aşağıdaki kolay adımlar ile sitenizdeki anlık ziyaretçi sayısını öğrenebilmektesiniz.

AYRICA: Sitenize Hangi Ülkelerden Giriş Yapılıyor?

Sitemizde Şu an Kaç Kişi Var? Hemen Öğrenelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

Sitenizde Şu an Kaç Kişi Var? Anlık Ziyaretçi Sayınızı Öğrenin

2) Gerçek Zamanlı > Genel Bakış sekmesine tıklayın.

Sitenizde Şu an Kaç Kişi Var? Anlık Ziyaretçi Sayınızı Öğrenin

3) Karşınıza anlık ziyaretçi kitleniz çıkacaktır. İnceleyebilirsiniz.

Sitenizde Şu an Kaç Kişi Var? Anlık Ziyaretçi Sayınızı Öğrenin

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