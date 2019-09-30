Şimdiye Kadar Üretilen iPhone Modelleri Karşı Karşıya (Video)

Apple'ın büyük bir etkinlik ile duyurduğu ve devrim yarattığı ilk iPhone'un üzerinden çok seneler geçti. Bu zaman içerisinde de her modelde kendini geliştiren iPhone modelleri, kullanıcılarının takdirini kazanmayı başardı. Her model ile değişen ve gelişen iPhone akıllı telefonları, karşılaştırma videosu ile karşımızda.

Tüm iPhone Modelleri Karşılaştırma Testi

Hazırlanan video, ilk olarak telefonların hızlarının bu zamana kadar ne oranda değiştiğini gösteriyor. Açılma hızı testinde ilk olarak açılan cihazlar tahmin edileceği üzere iPhone 8 ve iPhone 8 Plus oluyor. En sona kalan ise iPhone 4S.

Daha sonra ise akıllı telefon modellerinin donanımları karşılatırılıyor. Hoparlör kalitesinin de gösterildiği videoda kamera performansları da yer alıyor. Tüm iPhone modellerinin karşı karşıya getirildiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone Modelleri Karşılaştırma Video İzle