İlk olarak Windows Vista işletim sistemiyle kullanıma sunulan ve birçok kolaylık sağlayan yapışkan notlar (sticky notes), önemli bir şey varsa hızlı bir şekilde not almamızı sağlıyor. Kağıt kalem yerine, önemli bir not almanız gerektiği zaman bilgisayarınızın masaüstünde gözünüzün önünde notlarınızı alabilirsiniz. Durum böyle olunca da bazen kullanıcılar tarafından yanlışlıkla silinebiliyor. Siz de “silinen yapışkan notlar nasıl geri getirilir?” diyorsanız aşağıdaki basit adımları uygulayarak çözüme ulaşabilirsiniz.

Yapışkan Notlar Nereye Kaydediliyor?

Yapışkan notlar, SNT dosyası olarak kaydedilmektedir. Bazı kullanıcılar yapışkan notların kaydedildiği klasör içerisine gelip, “snt dosyası nasıl açılır?” diyebilir. SNT dosyasını açmak için not defteri yerine Microsoft Word programını kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızda “Çalıştır (Kısayol WIN+R)” kısmını açıp, gelen ekrana “%AppData%\Microsoft\Sticky Notes\” yazıp ‘Tamam’ butonuna tıklarsanız yapışkan notların kaydedildiği klasörü açmış olursunuz.

Silinen Yapışkan Notlar Nasıl Geri Getirilir?

Önemli bir iş için birisiyle telefonda konuştuğunuzu ve o sırada bilgisayarınızda olduğunuzu düşünün. Size telefon numarası ya da e-mail adresi verip, daha sonra iş için aramanızı istiyor. Siz de acil olarak kaydetmek için kağıt kalem bulamadığınız için yapışkan notları açıp yazıyorsunuz. Konuşma bittikten sonra bilgisayarınızdan kalkıp başka yere gittiğinizde başkasının bilgisayarınıza geçip (çocuk vb.), yanlışlıkla yapışkan notu kapatıp sildiğini düşünün. Ne yaparsınız?

Böyle durumlar olduğunda anlattığımız adımlar ile çözebileceğinizden artık panik yapmanıza gerek yok.

Öncelikle yukarıda bahsettiğimiz şekilde yapışkan notların kaydedildiği klasörü açınız.

Ardından ‘ StickyNotes ‘ adındaki snt uzantısı dosyaya çift tıklayın. Açılan diyalog penceresinden ‘Yüklü programlar listesinden program seçmek’ kısmını işaretleyin ve ‘Tamam’ deyin.

‘ adındaki snt uzantısı dosyaya çift tıklayın. Açılan diyalog penceresinden ‘Yüklü programlar listesinden program seçmek’ kısmını işaretleyin ve ‘Tamam’ deyin. Açılan listede Word programını seçerek açın.

Açtığınız dosyada en alta inerseniz kaydettiğiniz notları bulabilirsiniz.

Bu basit adımlar ile “silinen yapışkan notlar nasıl geri getirilir?” sorusunun cevabını bulmuş oldunuz. Siz de başınıza böyle bir şey gelirse StickyNotes.SNT dosyasını bu şekilde açabilirsiniz.