İnternet gerçekten de büyük bir ekosistem. Her ne kadar bilgi edinebilmenin en kolay ve pratik yolu olsa da, maalesef ki kötücül amaçları olan insanları da barındırmıyor değil. Bu yüzden bizler de güvenlik olgusuna azami seviyede önem göstererek, ivedilikle bu yöndeki önlemleri almaya çalışmalıyız. Şifrelerimiz, İnternet üzerindeki kimliğimize giriş yapabilmek adına kullandığımız bir nevi ilk güvenlik sınırıdır. Bu yüzden şifrelerimizin güvenliğini sağlamak için dikkat etmemiz gereken birtakım kıstaslar bulunmakta olup, bu içeriğimizde de bu yönde bilgi aktarımında bulunuyor olacağız. Bu maddeleri detaylı bir şekilde okuyup, uygulamanız oldukça yerinde olacaktır.

Şifremizi Güvende Tutmanın Bazı Yolları

Güçlü Bir Şifre Kullanın: Şifremizin güçlü olması oldukça önemli. Bu yüzden rakam, harf ve simgeleri karışık olarak kullanın. Lütfen yalnızca rakamlardan veya harflerden oluşan şifreler kullanmayın. Zaman zaman simgeler de kullanarak, şifrenizi karmaşık bir hâle getirin. Tahmin edilemez, benzersiz bir şifre yaratmaya özen göstermeniz gerektiğini hiçbir zaman unutmayın. Farklı Şifreler Belirleyin: Tüm web siteleri için aynı şifre belirlemeniz pek sağlıklı olmaz. Dolayısı ile özellikle önem verdiğiniz oturumlarınıza ait şifrelerinizi farklı oluşturun. Böylelikle tüm şifreleriniz benzersiz olacağı için, bu durum şifrelerinizin güvenlik seviyesini de bir o kadar artırmış olacaktır. Ayrıca bu şifrelerinizi elinizden geldiğince uzun belirlemeniz de faydalı olacaktır. Şifrenizi Saklarken Dikkat Edin: Mevcut şifrelerinizi herkesin ulaşamayacağı yerlere saklamaya özen gösterin. Yani bilgisayarınızda saklıyor iseniz, ilgili klasörleri de şifrelemeyi düşünün. Herkese açık yerlerde şifre bilgilerinizi bulundurmamaya ve gerekirse yalnızca sizin ulaşabileceğiniz bir USB içerisine veya not kâğıdına yazmaya özen gösterin. Bilgisayarınızın Güvenliğini Koruyun: Her ne olursa olsun bilgisayarınızda bir adet güvenlik programı olsun. Profesyonel insanlar için gerekli olmadığı düşünülse de, bilgisayarınızın ve şifrelerinizin de güvenliği için, güçlü bir güvenlik programı kullanmayı özen gösterin. Güvenlik Sorularını Es Geçmeyin: Şifreleriniz için belirlediğiniz güvenlik sorularına verdiğiniz yanıtların bambaşka veya soru ile alâkasız olmasına özen gösterin. Böylelikle tahmin edilemez bir yanıt, kötücül amaçları olan insanlar tarafından da kolayca bulunamayacaktır.