4K çözünürlüklü televizyonlar daha yaygınlaşmadan 8K çözünürlüklü modeller duyulmaya devam ediyor. Sharp, 70 inç boyutlarında 8K çözünürlüklü yeni televizyonunun duyurusunu gerçekleştirdi. Aquos 8K TV ismiyle tanıtılan ultra ince tasarımlı televizyon, 7860 x 4320 piksel çözünürlük değerine sahip. Dolby Vision HDR ve BDA-HDR teknolojilerine destek veren Sharp Aquos 8K TV, 2017′nin sonunda Çin ve Japonya’da, 2018′in şubat ayında Tayvan’da, mart ayında ise Avrupa’da satışa sunulacak. Televizyonla ilgili en büyük sorun da şu an için 8K HDR içeriklerin olmaması. Fiyatı ise henüz açıklanmayan televizyonun oldukça yüksek fiyattan satışa sunulacağı düşünülüyor.