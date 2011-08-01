ShareThis, sosyal medya paylaşım butonları için gerçekten güzel bir alternatif. Ayrıca birçok açıdan özelleştirme imkânı sunması da çok pratik. Örnek verelim, ShareThis butonlarının konumu nasıl belirlenir, bunu biliyor muydunuz? Yani sola yaslı, sağa yaslı veya tam ortada gibi birçok konum söz konusu. İşte, ShareThis bizlere bu konuda, konum belirleme seçenekleri sunmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek, siz de ShareThis butonlarınızın konumunu belirleyebilirsiniz.

AYRICA: Online PNG Buton Oluşturma Uygulaması: ImageFu

ShareThis Butonlarının Konumu Nasıl Belirlenir?

1) Öncelikle ShareThis'e giriş yapın.

2) Inline Share Buttons bağlantısına tıklayın.

3) Alignment adlı açılır menüden dilediğiniz konumu seçin.

4) Update butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.