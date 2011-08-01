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ShareThis Butonlarının Arasına Boşluk Nasıl Eklenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:32 - Tarih: 26 Ekim 2019 - Yorum: 0

ShareThis Butonlarının Arasına Boşluk Nasıl Eklenir?Geçtiğimiz ShareThis ile ilgili içeriğimizde, butonların konumunu belirlemek ile ilgili adımları incelemiş idik. Şimdi ise, ShareThis butonlarının arasına boşluk eklemek hakkında bilgi vereceğiz. Dilerseniz, butonlarınızın arasına boşluk ekleyebilirsiniz. Bunun için CSS ayarı yapmanıza da gerek yok. Aşağıdaki adımları izleyerek, ShareThis'in sunduğu seçenekler ile bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: CSS için Otomatik Önek Oluşturma Uygulaması

ShareThis Butonlarının Arasına Boşluk Nasıl Eklenir?

1) ShareThis'e giriş yapalım öncelikle.

2) Inline Share Buttons bağlantısına tıklayalım.

ShareThis Butonlarının Arasına Boşluk Nasıl Eklenir?

3) Add Spacing seçeneğine onay verelim.

ShareThis Butonlarının Arasına Boşluk Nasıl Eklenir?

4) Update butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

ShareThis Butonlarının Arasına Boşluk Nasıl Eklenir?

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