Geçtiğimiz ShareThis ile ilgili içeriğimizde, butonların konumunu belirlemek ile ilgili adımları incelemiş idik. Şimdi ise, ShareThis butonlarının arasına boşluk eklemek hakkında bilgi vereceğiz. Dilerseniz, butonlarınızın arasına boşluk ekleyebilirsiniz. Bunun için CSS ayarı yapmanıza da gerek yok. Aşağıdaki adımları izleyerek, ShareThis'in sunduğu seçenekler ile bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: CSS için Otomatik Önek Oluşturma Uygulaması

ShareThis Butonlarının Arasına Boşluk Nasıl Eklenir?

1) ShareThis'e giriş yapalım öncelikle.

2) Inline Share Buttons bağlantısına tıklayalım.

3) Add Spacing seçeneğine onay verelim.

4) Update butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.