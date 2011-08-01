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Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Epic Games Store'da Ücretsiz

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:29 - Tarih: 29 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Shadow Tactics Blades of the ShogunEpic Games Store, günlük ücretsiz oyun dağıtımı kampanyasına devam ediyor. Bugünün ücretsiz oyunu, Mimimi Productions tarafından geliştirilen Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Taktiksel gizlilik oyunu olan ve 59 TL değerindeki oyuna bugün saat 19:00'a kadar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, açılan sayfada "AL" butonuna bastıktan sonraki talimatları uygulayarak, ücretsiz sahip olabilirsiniz. Ayrıca oyunda Türkçe altyazı desteğinin de bulunduğunu belirtelim.

Shadow Tactics Blades of the Shogun Ücretsiz İndir Oyna

Epic Games Ücretsiz Oyun: Shadow Tactics: Blades of the Shogun

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