Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Epic Games Store'da Ücretsiz

Epic Games Store, günlük ücretsiz oyun dağıtımı kampanyasına devam ediyor. Bugünün ücretsiz oyunu, Mimimi Productions tarafından geliştirilen Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Taktiksel gizlilik oyunu olan ve 59 TL değerindeki oyuna bugün saat 19:00'a kadar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, açılan sayfada "AL" butonuna bastıktan sonraki talimatları uygulayarak, ücretsiz sahip olabilirsiniz. Ayrıca oyunda Türkçe altyazı desteğinin de bulunduğunu belirtelim.

Epic Games Ücretsiz Oyun: Shadow Tactics: Blades of the Shogun