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Sennheiser, Yeni Kulakiçi Kulaklığı Ambeo Smart Surround’u Duyurdu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:25 - Tarih: 10 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Sennheiser, Yeni Kulakiçi Kulaklığı Ambeo Smart Surroundu DuyurduSennheiser, Lightning bağlantısına sahip olan yeni kulakiçi kulaklığı Ambeo Smart Surround‘u müzik tutkunları için görücüye çıkardı. Standart ses kaydına göre daha gerçekçi bir ses deneyimi vadeden kulaklık, 3D ses kaydı gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kaydedilen 3D ses dosyaları herhangi bir kulaklıktan da dinlenebiliyor. 360 derece kameralara eşlik etmesi beklenen ve 2017′nin ortalarına doğru satışa sunulması planlanan kulakiçi kulaklığın fiyatının ise yaklaşık 250 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Sennheiser, Yeni Kulakiçi Kulaklığı Ambeo Smart Surroundu Duyurdu

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