Selçuk İnan’ın Samsung’a Açtığı Dava Sonuçlandı

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, S8 adını tescil ettirdiği için 2017′nin kasım ayında Samsung’a dava açmış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Çok konuşulan bu dava nihayet sonuçlandı. Selçuk İnan’ın avukatı tarafından istenen; dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesi ya da imhası, S8 ibareli ürünlerin üretiminin durdurulması ve 110 bin TL’lik tazminat talebine karşılık mahkeme, bu talepleri reddetmekle birlikte sayıların ve kelimelerin kimsenin tekelinde olmadığını belirtti.

Ayrıca Samsung’un Galaxy S8 modellerinin S8 takısı ile değil Galaxy ekiyle incelenebileceğini söyledi. Ek olarak Selçuk İnan’ın reddedilen tedbir kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine taşıdığını da söyleyelim.