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Search Console’un Yeni Hâli Çok Güzel Görünüyor

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:35 - Tarih: 23 Eylül 2018 - Yorum: 0
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Search Console'un Yeni Hâli Çok Güzel GörünüyorGoogle‘ın webmasterlar için gerekli olabilecek birçok işlevsel aracı sunduğu Google Search Console bir süre önce yeni sürümünün startını verdi. Henüz varsayılan olarak tasarım değişmedi. Ancak isteğe bağlı olarak geçiş yapılabilmektedir. Yeni tasarımın daha sade ve sağlıklı bir görünüm hissiyatı sunduğu dile getirilebilmektedir. Dolayısı ile arzu ederseniz siz de yeni tasarımı deneyebilirsiniz. Bunun için ana sayfadaki “Yeni Search Console’u kullan” adlın mavi butona tıklamanız yeterli.

Search Console’un Yeni Hâli Çok Güzel Görünüyor

Search Console'un Yeni Hâli Çok Güzel Görünüyor

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