Google’ın Webmaster aracı olan Search Console, birçok özelliği ile alanında tek denilebilir. Çünkü birçok aracı ücretsiz olarak biz Webmaster’lara sunmaktadır. Peki, şöyle bir soru soralım. Diyelim ki mevcut olan bir sitenizi kapattınız ve Search Console’dan kaldırmak istiyorsunuz… Bunu nasıl yapabileceğinizi biliyor musunuz? Search Console’da mülk silme işlemi çok kolaydır. Aşağıdaki adımları izleyerek Search Console’daki mevcut mülkünüzü kaldırmayı öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Search Console Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

Search Console’da Mülk Silme Nasıl Yapılır?

Search Console hesabınıza giriş yapın.

Kaldırmak istediğiniz sitenin karşısında bulunan Mülkü yönet butonuna tıklayın.