Günümüzde artık birçok İnternet kullanıcısı mobil veya tablet üzerinden siteleri ziyaret etmektedir. Dolayısı ile bu durum da, bizlerin sitelerini mobil uyumlu yapması gerektiğini gösteriyor. Tablet, mobil, PC v.b. tüm cihazlar ile uyumluluk için Responsive tasarım tercih etmeniz tavsiye edilebilmektedir. Sitenizin Mobil uyumluluğu ile ilgili hatalarını ise, Search Console üzerinden takip edebilirsiniz. Böylelikle mobil kullanılabilirlik durumu ile ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz. Mutlaka denemeyi unutmayın.

AYRICA: Search Console’da Mülk Silme Nasıl Yapılır?

Search Console ve Mobil Kullanılabilirlik Sekmesi

Öncelikle Search Console ‘a giriş yapın.

‘a giriş yapın. Ardından Mobil Kullanılabilirlik sekmesine tıklayın.