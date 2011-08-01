Bildiğiniz gibi, bir süre önce Google'ın Search Console adlı servisi yenilendi. Bu yüzden bazı araçların da yerleri değişmiş durumda. Örnek verelim, bir sitenizi Search Console'dan kaldırmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için de mülk kaldırma bazında aramalar yapmanız olasıdır. Search Console mülk kaldırma oldukça basit bir işlem olup, aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımları inceliyor olacağız.

Search Console Mülk Kaldırma Nasıl Yapılır? (2019)

1) Öncelikle Search Console'a giriş yapın.

2) Sol menüdeki Ayarlar sekmesine tıklayın.

3) Açılan sayfadaki sağ tarafta yer alan Mülkü Kaldır butonuna tıklayın.

4) İlgili işlemi onaylayarak, kaldırma sağlayabilirsiniz.