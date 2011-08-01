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Search Console Mülk Kaldırma Nasıl Yapılır? (2019)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:04 - Tarih: 13 Ekim 2019 - Yorum: 0

Search Console Mülk Kaldırma Nasıl Yapılır? (2019)Bildiğiniz gibi, bir süre önce Google'ın Search Console adlı servisi yenilendi. Bu yüzden bazı araçların da yerleri değişmiş durumda. Örnek verelim, bir sitenizi Search Console'dan kaldırmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için de mülk kaldırma bazında aramalar yapmanız olasıdır. Search Console mülk kaldırma oldukça basit bir işlem olup, aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımları inceliyor olacağız.

Search Console Mülk Kaldırma Nasıl Yapılır? (2019)

Search Console Mülk Kaldırma Nasıl Yapılır? (2019)

1) Öncelikle Search Console'a giriş yapın.

2) Sol menüdeki Ayarlar sekmesine tıklayın.

Search Console Mülk Kaldırma Nasıl Yapılır? (2019)

3) Açılan sayfadaki sağ tarafta yer alan Mülkü Kaldır butonuna tıklayın.

Search Console Mülk Kaldırma Nasıl Yapılır? (2019)

4) İlgili işlemi onaylayarak, kaldırma sağlayabilirsiniz.

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