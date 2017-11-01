Webmaster araçları arasında en önemli noktada bulunan ve Google’ın sahibi olduğu Search Console, web sitelerimizin sağlığı hakkında bilgi alabilmemiz adına oldukça önem arz ediyor. Dolayısı ile tüm İnternet geliştiricilerinin kullanması gerektiğine inandığım bir araçtır Google Search Console. Peki, bir ortağınız veya arkadaşınızın da verileri analiz etmesini ve kontrol etmesini nasıl sağlarsınız? Elbette kullanıcı ekleme işlemi ile bu mümkün. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Search Console hesabınızdaki bir siteniz için kullanıcı ekleme işlemini öğrenebilirsiniz ve uygulayabilirsiniz.

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Search Console Kullanıcı Ekleme Nasıl Yapılır?

Search Console‘a giriş yapın.

Sitenizin paneline giriş yapın.

Sağ üst kısımdaki Ayarlar butonuna tıklayın.

Kullanıcılar ve Mülk Sahipleri sekmesine tıklayın.

Yeni Kullanıcı Ekle butonuna tıklayın.