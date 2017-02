Ünlü aktrist Scarlett Johannson‘ın yeni filmi olan Ghost in the Shell için heyecan dolu yeni bir fragman daha yayımlandı. Aynı isimli animeden uyarlanan Ghost in the Shell, yayınlanan aksiyon dolu yeni fragmanı ile beklentileri yükseltiyor. Ayrıca yeni fragman ile daha çok aksiyon sahnelerine de yer verilmiş. Mart ayının sonunda vizyona girecek olan ve atmosferi ile çok konuşulacağı kesin olan filmin yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ghost in the Shell 2. Fragman