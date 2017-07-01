Samsung, üst seviye özellikleri uygun fiyatla birleştirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. J serisi bütçe dostu modellerinin arasına eklediği On serisinin yeni modeli Hindistan’da satışa sunuldu. Samsung Galaxy J7 Max’a benzerliği ile dikkat çeken Galaxy On Max, 5,7 inç boyutlarındaki TFT ekranının yanında MediaTek MTK P25 Lite çipsetinden gücünü alarak 4 GB RAM bellek ve microSD kart desteği ile artırılabilir 32 GB depolama alanı ile geliyor.

Ayrıca arka tarafında F/1,7 diyafram açıklığına sahip 13 MP çözünürlüklü kamera yer alırken ön tarafında da F/1,9 açıklığa sahip aynı şekilde 13 MP’lik kamera bulunan telefon, 3.300 mAh pil kapasitesi ile desteklenmiş. 8.1 mm kalınlığa ve 178 gram kütleye sahip olan Galaxy On Max, siyah ve altın renk seçenekleriyle birlikte yaklaşık 260 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılmış durumda. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil.