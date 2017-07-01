Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.117 yazıda 7.681 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Samsung’un Yeni Akıllı Telefonu Galaxy On Max Hindistan’da Satışta

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:38 - Tarih: 09 Temmuz 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Samsungun Yeni Akıllı Telefonu Galaxy On Max Hindistanda SatıştaSamsung, üst seviye özellikleri uygun fiyatla birleştirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. J serisi bütçe dostu modellerinin arasına eklediği On serisinin yeni modeli Hindistan’da satışa sunuldu. Samsung Galaxy J7 Max’a benzerliği ile dikkat çeken Galaxy On Max, 5,7 inç boyutlarındaki TFT ekranının yanında MediaTek MTK P25 Lite çipsetinden gücünü alarak 4 GB RAM bellek ve microSD kart desteği ile artırılabilir 32 GB depolama alanı ile geliyor.

Samsungun Yeni Akıllı Telefonu Galaxy On Max Hindistanda Satışta

Ayrıca arka tarafında F/1,7 diyafram açıklığına sahip 13 MP çözünürlüklü kamera yer alırken ön tarafında da F/1,9 açıklığa sahip aynı şekilde 13 MP’lik kamera bulunan telefon, 3.300 mAh pil kapasitesi ile desteklenmiş. 8.1 mm kalınlığa ve 178 gram kütleye sahip olan Galaxy On Max, siyah ve altın renk seçenekleriyle birlikte yaklaşık 260 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılmış durumda. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri