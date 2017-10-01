Samsung, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu 360 derecelik çekim özelliğine sahip Gear 360‘ın ardından yeni duyurusunu gerçekleştirdiği 360 Round modeli ile tekrar karşımızda. Cihaz, VR görüntüler ve 360 derece ses kaydı oluşturabilmek için bünyesinde 2 MP çözünürlükte 17 adet lens ve 6 mikrofon bulunduruyor. 4K çözünürlükte saniyede 30 kare VR canlı yayın yapımına imkan tanıyacak olan 360 Round, IP65 sertifikasıyla da su ve toza karşı dayanıklılığını kanıtlıyor.

Ayrıca ürün, kesintisiz bir canlı yayın için performans gücünü sağlamak adına 10 çekirdekli Intel i7-6950X işlemci, 32 GB RAM ve iki adet GeForce GTX 1080 Ti ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Canlı yayın dışında çevrimdışı kullanım için ise en az Core i7-6700K işlemci, 16 GB RAM ve GeForce GTX 1080 ekran kartı gerekiyor.

İlk olarak Amerika’da bu ayın sonunda çıkışını yapacak olan Samsung 360 Round için fiyat etiketi ise henüz bulunmuyor. Ek olarak, ürünün ilerleyen dönemde diğer ülkelerde de satışa çıkacağını belirtelim.