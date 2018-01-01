Samsung, Yenilediği Notebook 7 Spin Modelini Duyurdu

Teknoloji devlerinden Samsung, CES 2018 öncesi 2016′da tanıttığı Notebook 7 Spin modelini güncelleyerek, daha güçlü ve performanslı versiyonuyla bir duyuru gerçekleştirdi. Gücünü 8. jenerasyon dört çekirdekli Intel Core 5 işlemcisi ve 8 GB RAM belleğinden alan dizüstü bilgisayar, 256 GB SSD’nin yanında 13 inçlik Full HD çözünürlüklü ve dokunmatik özellikli geriye doğru katlanabilen ekranıyla karşımıza çıkıyor. Parmak izi sensörü ve Windows Hello yüz tanıma sistemiyle güvenliği artırılan cihaz, USB-C, USB 3.0, USB 2.0, ve HDMI portları ile donatılmış. Bu ay içerisinde satışa sunulması beklenen Samsung Notebook 7 Spin dizüstü bilgisayarının fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yok.