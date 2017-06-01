Samsung, eski tarz kapaklı telefonları sevenler için yeni telefonu Galaxy Folder 2‘nin duyurusunu gerçekleştirdi. 3.8 inç renkli ekranın yanında 1,4 GHz’lik dört çekirdekli işlemci, 2 GB RAM bellek ve 1.950 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan telefon, microSD kartlarla 256 GB’a kadar artırılabilen hafızaya sahip. Ayrıca Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan telefonun hem 3G hem de LTE’li versiyonu mevcut. Siyah ve pembe renk seçenekleriyle ilk olarak Güney Kore’de satışa sunulacak olan Samsung Galaxy Folder 2′nin satış fiyatı ise yaklaşık 260 dolar olacak. Akıllı telefonun diğer ülkelerde satışı ise henüz belli değil.