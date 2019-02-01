Samsung Galaxy Watch Active’in Türkiye Fiyatı

Unpacked 2019 etkinliği kapsamında Galaxy S10 ailesini görücüye çıkaran Samsung, daha uygun fiyata satışa çıkacak olan yeni akıllı saati Galaxy Watch Active‘i duyurdu. Gear Sport’un yerini alacak yeni akıllı saat, dört farklı renk seçeneği ile geliyor. Aktivite takip yeteneği ile adeta yaşam koçu olarak yanınızda bulunan Galaxy Watch Active, 1,1 inç AMOLED ekranından günlük veya haftalık raporlarınızı, yaktığınız kaloriyi, aktivite sürelerini ve hareketliliğinizi size sunuyor. Ön sipariş tarihi henüz belli olmayan akıllı saatin Türkiye fiyatı ise 1.199 TL.

AYRICA: Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ Modellerinin Türkiye Fiyatı