Samsung Galaxy Tab S5e Tanıtıldı (Video)

Samsung, Apple’ın iPad serisine karşı rekabetini sürdürdüğü Galaxy Tab serisi ürünleri arasına bir yenisini daha ekledi. Ailenin yeni üyesi, yüz tanıma ve parmak izi okuyucuya sahip olan Samsung Galaxy Tab S5e. 10.5 inçlik 2560×1600 piksel çözünürlüklü ekranı ile gelen Tab S5e, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 670 işlemcisinden ve 4 GB ya da 6 GB RAM seçeneklerinden alıyor. Cihazın depolama birimi ise 4 GB RAM modelinde 64 GB, 6 GB RAM modelinde ise 128 GB olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca microSD kart desteği ile de boyut, 512 GB’a kadar artırılabiliyor.

Samsung Galaxy Tab S5e Tanıtıldı

400 gram ağırlığa sahip olan tablet, 7040 mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çekiyor ve USB-C üzerinden hızlı şarj edilebiliyor. Arka tarafında dört adet hoparlör sayesinde Dolby Atmos desteği sunan Galaxy Tab S5e, 13 MP arka ve 8 MP çözünürlüğünde de ön kamerayı bünyesinde bulunduruyor.

14 Mart’ta Avrupa’da ön siparişleri başlayacak ve 4 Nisan’dan itibaren de teslim edilecek olan tabletin başlangıç fiyatı 400 Euro, LTE desteğine sahip versiyonu ise yaklaşık 480 Euro olarak belirlenmiş.

Samsung Galaxy Tab S5e Video