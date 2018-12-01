Samsung Galaxy S9 ve Note 9′un Yeni Renk Seçenekleri Görüldü

Samsung‘un Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 amiral gemisi telefonlarının yeni renk seçenekleri geliyor. Mobil sektör sızıntıları ile meşhur olan Evan Blass, Galaxy S9 serisi ve Note 9′un yeni renkleri ile ilgili bir görsel paylaştı. Paylaşıma göre Galaxy S9 ve S9+ için Polaris Mavi renk seçeneği, Note 9′da da Alp Beyazı rengine sahip yeni seçeneğin geleceği sızdırıldı. Ancak şimdilik ne zaman ve hangi bölgeler için bu renk seçeneklerinin çıkacağı belli değil. Yeni renk seçeneklerinin hoş göründüğünü ve bu modellerdeki satışların artabileceğini söyleyebiliriz.