Samsung’un yakın zamanda piyasaya sürülen yeni amiral gemisi Galaxy S8, tasarım ve teknik özellikleri bakımından dikkatleri üzerine toplamıştı. 2017′de karşımıza çıkan Galaxy S8, 2015 yılında çıkan iPhone 6s ile uygulama açılış hızları yönünden karşı karşıya getirildi ve video olarak paylaşıldı. Uygulamaların belirli bir sırayla açılması konusunda hangi akıllı telefonun başarılı olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki Samsung Galaxy S8 ve iPhone 6s hız testi videosunu izleyebilirsiniz.