Samsung‘un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8, tasarım ve teknik özellikleri yönünden dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak kavisli ve çerçevesiz yapısı nedeniyle dayanıklılık konusunda akıllarda soru işaretleri bırakan akıllı telefon için dayanıklılık videosu yayımlandı. Videoyu incelediğimizde ilk yapılan çizilme testinde 6. seviyeye kadar dayanan Galaxy S8′in çizilmelere karşı çok dayanıklı olduğu söylenebilir. Ateş testinde de başarılı olan akıllı telefon, bükülme testinden de sorunsuz bir şekilde çıkıyor. Samsung Galaxy S8′in dayanıklılık testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.