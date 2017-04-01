Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.939 yazıda 7.562 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Samsung Galaxy S8 Dayanıklılık Testi (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:52 - Tarih: 21 Nisan 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Samsung Galaxy S8 Dayanıklılık Testi (Video)Samsung‘un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8, tasarım ve teknik özellikleri yönünden dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak kavisli ve çerçevesiz yapısı nedeniyle dayanıklılık konusunda akıllarda soru işaretleri bırakan akıllı telefon için dayanıklılık videosu yayımlandı. Videoyu incelediğimizde ilk yapılan çizilme testinde 6. seviyeye kadar dayanan Galaxy S8′in çizilmelere karşı çok dayanıklı olduğu söylenebilir. Ateş testinde de başarılı olan akıllı telefon, bükülme testinden de sorunsuz bir şekilde çıkıyor. Samsung Galaxy S8′in dayanıklılık testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8 Dayanıklılık Testi (Video)

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri