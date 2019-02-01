Samsung Galaxy S10e Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı (Video)

Samsung, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ akıllı telefonlarının duyurusunun yanı sıra daha uygun fiyatlı modeli Galaxy S10e modelini de tanıttı. Unpacked 2019 kapsamında tanıtımı gerçekleştirilen Samsung Galaxy S10e, 69.9 x 142.2 x 7.9mm boyutlarında ve 150 gram ağırlığında. Alt çerçevenin diğer kenarlardan biraz daha kalın olduğu akıllı telefonun ön kamerası ekrana entegre olduğundan ekran çentiği bulunmuyor. Telefonun parmak izi sensörü de maliyet nedeniyle ekrana entegre olmamakla birlikte arkasında da değil, yan tarafında yer alıyor.

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Samsung Galaxy S10e Tanıtıldı

5,8 inç boyutlarında 2280×1080 piksel çözünürlüklü AMOLED HDR+ ekranında Gorilla Glass 5 koruması bulunduran akıllı telefon, bölgeye göre Snapdragon 855 ya da Exynos 9820 (Ülkemizde bu işlemci) işlemcisinden ve 6 – 8 GB RAM seçeneklerinden gücünü alıyor.

RAM seçeneklerine göre de 128 GB ya da 512 GB dahili depolama alanlarıyla gelen Galaxy S10e, kablosuz şarj destekli 3.100 mAh kapasitesinde pil ile geliyor. Ayrıca telefonun arkasına konulan Qi destekli diğer ürünler de kablosuz şarj edilebiliyor. Kutusundan Android Pie yüklü olarak çıkan akıllı telefon, USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bağlantılarına sahip.

Kamera kısmında da; arka tarafında yatay olarak konumlandırılan 12 MP Dual Piksel AF F1.5/F2.4 diyafram seçenekli, OIS (77°) geniş açı + 16 MP FF F2.2 diyafram açıklığına sahip (123°) ultra geniş açı çiftli kamera bulunan akıllı telefonun ön tarafında da 4K video kaydedebilen 10 MP Dual Piksel AF F1.9 diyafram açıklıklı (80°) kamera yer alıyor.

Beyaz, yeşil, mavi, siyah ve sarı renk seçenekleriyle satışa sunulan akıllı telefon, 750 dolar başlangıç fiyatı ile karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon için paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S10e Video