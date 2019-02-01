Samsung Galaxy S10 için Üç Kısa Reklam Videosu Geldi

Samsung‘un yeni Galaxy modeli için heyecan artıyor. 20 Şubat’ta resmi tanıtımı yapılacak olan yeni model Samsung Galaxy S10 için üç adet kısa video paylaşıldı. Paylaşılan ilk reklam videosunda ekrana entegre edilen parmak izi sensörü gösteriliyor. Diğer videolarda da 4K kayıt alabilen ön kamera ve gelişmiş kablosuz şarj yer alıyor. Samsung Galaxy S10 fiyatı ne kadar diye soranlar için söyleyelim; Galaxy S10 Lite, 6 GB RAM ve 128 GB depolama için Avrupa’da 779 euro başlangıç fiyatı ile karşımıza çıkacak.

Galaxy S10 için en az 930 euro, Galaxy S10+ 6 GB RAM ve 128 GB depolama için ise 999 euro başlangıç fiyatı belirlenmiş. 8 GB RAM ve 512 GB depolama olanı ise 1.199 euro seviyesinde olacak. En üst model Galaxy S10 X ise 1.599 euro fiyat etiketi ile başlayacak.

Paylaşılan reklam videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S10 Reklam Videoları