Samsung Galaxy S10 Geldi! Özellikleri Neler? (Video)

Herkes uzun bir süredir Samsung’un yeni çıkacak olan S10 serisi akıllı telefonlarını merakla bekliyordu. Dün de bu cihazlardan en çok merak edilenlerden bir olan Samsung Galaxy S10 tanıtıldı! Elbette cihazın tanıtılması ile birlikte kullanıcıların aklındaki soru işaretleri de çoğaldı. Bunlardan en fazla aratılanları “Samsung Galaxy S10 Özellikleri” ve yine “Samsung Galaxy S10 Fiyatı” oldu. Biz de sizler için Samsung S10’u iyice tanıtıp bir de fiyatını ve ne zaman alabileceğinizi derledik.

AYRICA: Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ Modellerinin Türkiye Fiyatı

AYRICA: Samsung Galaxy S10e Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı (Video)

AYRICA: Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Fold Nihayet Geldi (Video)

Samsung Galaxy S10 Özellikleri ve Fiyatı

Biliyoruz ki Samsung, cihaz tanıtılana kadar yaptığı lansman reklamlarında daima Galaxy S10’un ekran ve tasarımına vurgu yaptı. Son çıkardığı telefonlarla ekran tasarımını tamamen değiştiren Samsung, bu cihazda da daha geniş bir ekran ve ekran tuşlarının fiziksel olmadığı ekrana gömülü bir kamera ile ince ve şık bir tasarım yapmış. 149.9 x 70.4 x 7.8 mm boyutları ile Samsung Galaxy S10, 6.1 inç kavisli bir ekrana sahip. 3040×1440 piksel ekran çözünürlüğü olan S10, aynı zamanda Quad HD+ ve yüksek piksel yoğunluğuna sahip.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10, Exynos 9820 işlemci ile diğer tüm akıllı telefonlara meydan okuyor. Pek çok haber sitesinde yılın en iyi işlemcilerinden biri seçilen Exynos’a 8 çekirdek eşlik ediyor. Bunlardan 2 tanesi Samsung’un özelleştirdiği, diğer 2 tanesi Cortex A75 2.3Ghz ve son 4 tanesi de Cortex A55 1.9 GHz hızındaki çekirdekler.

8 GB RAM’e sahip olan Galaxy S10’un, 128 GB dâhili hafızası mevcut. Ayrıca 3400 mAh’lık kapasiteye sahip bataryalı akıllı telefon, hem kablolu hem kablosuz şarj olabilirken USB Type-C ile hızlı şarj edilebiliyor. Galaxy s10 ayrıca Bluetooth 5.0 ve NFC gibi tüm özellikleri destekliyor. Ek olarak, S10 kullanıcıları Wireless Power Share ile başka cihazlarla şarj paylaşma imkanına da sahip.

Samsung Galaxy S10 Kamera Özellikleri

Samsung’un ilk üç arka kameralı akıllı telefonu olan amiral gemisi Galaxy S10’da 12 megapiksel maksimum f/2.4 geniş açılı ana kameranın yanında 1 tane 12 megapiksel f/2.4 OIS kamera ve son olarak da 16 megapiksel f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı kamer mevcut.

Galaxy S10, 10 megapiksel f/1.9, 80 derecelik açıya sahip bir ön kamera kullanıyor.

Samsung Galaxy S10 Fiyatı

Bir süreliğine Samsung Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediyesi ile satılan Galaxy S10 128GB’lık akıllı telefonu, 899 dolar fiyat etiketine sahip.

Galaxy S10 Tanıtım Videosu