Samsung Galaxy Note 9 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri

Samsung’un çok konuşulan ve yüksek performansı ile tüm Android hayranlarını etkileyen yeni telefonu Samsung Galaxy Note 9, S Pen’in gelişmiş özellikleri ile 2018’i mükemmel şekilde kapattı diyebiliriz. Bir kalemde bulabileceğiniz en mükemmel özellikler ve yazılımsal – donanımsal son teknoloji ile donatılmış akıllı telefon özellikle Samsung fanlarını oldukça sevindirdi. Ancak biliyoruz ki en son teknoloji ya da en pahalı akıllı telefonlarda bile bazı sorunlar meydana gelebilir.

Eğer Note 9 kullanıcısıysanız ve telefonunuzla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, forumlarda gezmenize ya da telefonunuzu çöpe atmanıza gerek yok! İşte sizler için telefon sorunları ve çözümleri kategorisi içerisine dahil ettiğimiz Samsung Galaxy Note 9 sorunları ve çözümleri içeriğini hazırladık. Gelin birlikte tüm bu Note 9 sorunlarına birlikte göz atalım.

1.) Galaxy Note 9 Gezinme Tuşları Sorunu ve Çözümü

İlk olarak gezinme tuşunun ne anlama geldiğini bilmeyen okurlarımız için başlığımızın farklı versiyonları; “Samsung Note 9 Geri Tuşu Sorunu“, “Galaxy Note 9 Ana Sayfa Tuşu Sorunu” , “Samsung Galaxy Note 9 Menü Tuşu Sorunu” ve “Note 9 Dokunmatik Tuş Sorunu”

Samsung Note 9 kullanıcıları, Note 9’un ekranının altındaki yazılım tabanlı gezinme tuşlarının donma problemi yaşadığını ve yanıt vermediğini bildiriyor. Kullanıcılar, sorunun zaman zaman meydana geldiğini, birbirinden farklı pek çok işlemde donma yaşadıklarını ancak donma meydana geldiğinde 10 ile 20 arasında dokunma sonrasında sorunun düzelebildiğini ya da telefon yeniden başlatılıncaya kadar sorunun çözülmediğini belirttiler.

Yapılan araştırmalar sorunun yalnızca Samsung’un varsayılan Samsung ExperienceLauncher özelliğini kullanan cihazlarla sınırlı olduğunu söylüyor. Nova Launcher kullanan bir kullanıcı sorunu yalnızca Note 9’un ana sayfasındayken yaşadığını belirtti. Sorunun kökü, görünüşe göre Samsung Pay’e yapılan son bir güncelleme. Bu, Note 9’un satışa sunulmasından bu yana sorunun neden sonradan patlak verdiğini açıklamaktadır.

Gezinme Tuşları Sorunu Çözümü:

Sorun Samsung Pay uygulaması ile bağlantılı olduğundan, Samsung Pay‘in başlangıç ayarlarını yapmak yani uygulamayı kurmak sorunu çözmek için yeterli. Görünen o ki, Samsung Pay’den dolayı açılan ve görünmeyen bir pop-up pencere bu tuşları engelliyor ve Samsung Pay kurulduktan sonra bu kutu kayboluyor. İlginç bir çözüm ama görünüşe göre çalışıyor.

Samsung ayrıca sorunu çözen bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Samsung Pay’ı kurmak istemezseniz, bu güncellemeyi bekleyerek ya da uygulamayı devre dışı bırakarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.

2.) Galaxy Note 9 Kamera Sorunu ve Çözümü

Resmi Samsung forumlarındaki ve diğer teknoloji sitelerindeki kullanıcılar, Note 9’un kamerasını kullanırken kamera uygulamasının açılırken yaşadığı gecikmeden ve yine kamerayı açarken yaşadıkları donmadan şikayetçiler.

Bu sorun hem resim çekerken hem de video kaydederken meydana gelmekte. Ayrıca önbelleği temizledikten, MicroSD kartını değiştirdikten sonra ve telefonu yeniden başlattığımızdan sonraki ilk kamera kullandığımız seferde daha fazla oluşmakta. “Kamera başarısız oldu” uyarısı da bu konuya bağlı görünüyor.

Samsung bu sorunun farkında ve resmi Samsung forumlarındaki bir moderatör, Samsung’un sorunun kökenini bulmak için çalıştığını belirtti.

Kamera Sorunu Çözümü:

Maalesef bunun için henüz bir düzeltme yok ve sorun gerçekten de insanı deli edebilir, üstelik bazı kullanıcıların bu cihazı sırf kamerasından dolayı tercih ettiğini düşünürsek iş daha da kötüye gidebilir. Sizlere önerimiz Samsung’a başvurarak yeni bir telefon istemeniz. Sanırım ödediğiniz paranın karşılığını almak istersiniz.

3.) Galaxy Note 9 Ses Sorunu ve Çözümü

Diğer bir deyişle “Medya oynatırken ses kendiliğinden kısılıyor sorunu.” Bazı kullanıcılar, video seslerinin birkaç dakika içinde video oynamaya devam ederken kendiliğinden azaldığını fark ediyor. Sorun, YouTube’un ve Samsung’un kendi video uygulaması da dahil olmak üzere diğer video uygulamalarında ortaya çıkıyor ve videoyu izlemeye başladıktan sadece birkaç dakika sonra ses kendiliğinden yavaşça kısılıyor.

Sorun, güvenli modda da devam ettiği için, sorunun üçüncü taraf bir uygulamadan kaynaklanmadığını görüyoruz.

Ses Sorunu Çözümü:

Şu anda bu sorunun yazılım veya donanım tabanlı olup olmadığı bilinmiyor ve Samsung, soruna neyin sebep olduğu konusunda net bir bilgi vermedi. Samsung ile iletişim kurmak ve cihazınızı servise vermek en akıllıca çözüm gibi gözüküyor ancak şunları denemenizi de tavsiye ederiz.

Sorun cihazın kulaklık girişinde oluşan bir sorundan kaynaklanabilir. Cihazını nemli ortamlardan uzak tutun (eğer cihazınız nemlendi ise pirinç dolu bir poşette bir süre bekletin) ve bu girişi üfleyerek temizlemeyi deneyin.

Sorun, eğer kulaklık kullanırken meydana geliyorsa sorun kulaklığınızdan kaynaklanabilir. Başka bir kulaklık ile sorunun giderilip giderilmediğini gözlemleyin.

Sorun kulaklık kullanmadığınız durumlarda da meydana gelebilir. Eğer böyle ise varsa telefon kabınızı çıkarın, tuşlara baskı uyguluyor olabilir.

Eğer sorununuz çözülmezse yetkili bir Samsung servisine başvurarak Note 9 cihazınızı ücretsiz tamir ettirebilirsiniz.

4.) Galaxy Note 9 Ahize Sorunu ve Çözümü

Kullanıcılar, Samsung Note 9’un ahizesinde büyük bir problem yaşadıklarını bildirdi. Anlatılanlara göre arama sırasında ahizeden ses gelmiyor ya da bazen hoparlör modu açık olmasa bile ses dışarıya verilebiliyor. Ek olarak ahize kısmının yani üst hoparlörün telefon hareket halindeyken yani kullanıcı yürürken çalıştığını ancak telefon sabitken, yani sabit bir pozisyonda konuştuğunuzda çalışmadığını belirten şikayetler de mevcut.

Yapılan diğer şikayetlerden bazılarında ise, müzik dinlerken, video ya da sesli herhangi bir oyun oynatılırken sesin, ana hoparlörden değil de ahize kısmından geldiği söylenmekte. Bu da aklımıza sensörler ile ilgili bir sorun olduğunu getiriyor. Sensörlerin önüne herhangi bir şey geldiğinde kulaklığa giden ya da ana hoparlörden çıkan sesi keserek ahizeye veriyor.

Ahize Sorunu Çözümü:

Şu an maalesef resmi bir çözüm yok ancak telefonunuzu servise göndererek (eğer tamir edilebiliyorsa) tamir edilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer sorun giderilemeyecek bir problemse size yeni bir cihaz vereceklerdir.

5.) Galaxy Note 9 Bildirim Sesi Sorunu ve Çözümü

Kullanıcıların ilettiği bir diğer sorun ise Note 9’un diğer Note serisi akıllı telefonlara göre alt hoparlöründen çok daha az ses çıkardığı. Bu nedenle zil sesi, bildirim sesleri ve alarmlarda bazı kullanıcılar telefonu duyma problemi yaşamış.

Özellikle mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya bildirimleri olan, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamaların bildirimlerinin oldukça kısık sesle çalınıyor. Zil sesi de aynı şekilde diğer modellere göre daha az ses veriyor denilmiş.

Bildirim Sesi Sorunu Çözümü:

Bu sorunu donanım seviyesinde düzeltmemiz mümkün değil çünkü Note 9’un hoparlörü belli bir seviyede ses verecek şekilde geliştirilmiş ancak önereceğimiz bu uygulama ile ses seviyenizi biraz daha arttırabileceğinizi düşünüyoruz. Volume Booster GOODEV uygulamasını Google Play Store’dan indirerek telefonunuzun sesini arttırabilirsiniz.

6.) Galaxy Note 9 S Pen Sorunu ve Çözümü

Note serisinin en önemli özelliği olan S Pen, Note 9 akıllı telefonu için de diğer modellerde olmayan çok daha başarılı özelliklerle gelerek kullanıcıların ilgisini çekmişti. Özellikle çizim ve not alma, planlama gibi pek çok hayatınızı kolaylaştıracak özelliğe sahip akıllı kalem S Pen, bazı kullanıcıların bu telefonu alma sebebi oldu.

Ancak duyduğumuz bazı şikayetlere göre S Pen ekranın bazı bölümlerinde çalışmıyor, çizim yaparken pek çok bölgeden geçerken hiçbir iz bırakmıyormuş.

Bunun birkaç potansiyel sebebi olduğunu düşünüyoruz gelin birlikte göz atalım.

S Pen Sorunu Çözümü:

İlk olarak sorununuzun donanımsal olup olmadığını ölçebilmemiz için boş bir not sayfası açın ve parmağınızla tüm ekranı boyamayı deneyin.

Eğer yapabiliyorsanız sorun ekranınızdan kaynaklanmıyor demektir. Ancak parmağınızla çizdiğiniz halde bazı bölgeleri (üzerinden iyice geçmenize rağmen) boyayamıyorsanız sorun ekranınızda olabilir.

Bazı manyetik kılıflar S Pen’in çalışmasını önler. Kılıfınızı ve ekran koruyucunuzu çıkarıp tekrar deneyin. Sorun düzeldiyse hata kılıfınızdan ve ekran koruyucunuzdan kaynaklanıyor demektir.

Tüm bunları yapmanıza rağmen sorun çözülmediyse, S Pen’inizde problem olmuş olabilir. Bu durumda telefonunuzu servise göstermenizi öneriyoruz.

7.) Galaxy Note 9 Donma Sorunu ve Çözümü

Telefonunuzu kullanırken birden donuyor ve en son kaldığınız ekranda dururken tüm tuşlara bassanız bile hiçbir tepki vermiyor mu? Telefonunuzu kapatmak isteseniz de bu durumlarda kapanmayabilir. Bu sorunu tamamen gidermek için cihazınızı servise vermeniz gerekir çünkü altında yatan pek çok problem olabilir.

Örneğin donanımsal ya da yazılımsal bir sorun ya da son yüklediğiniz bir uygulama. Şimdi sizlere Galaxy Note 9 donma sorunu için geçici bir çözüm öneriyoruz.

Donma Sorunu Çözümü:

Telefonunuzun ses kısma ve güç (açma – kapama) tuşlarına aynı anda 7 – 8 saniye basılı tutun ve Restart Phone seçeneği karşınıza çıkarsa ses tuşları ile (volume down – up) cihazınızı yeniden başlatın. Sürüme göre bazı telefonlar doğrudan yeniden başlatabilir.

8.) Galaxy Note 9 Uygulama Tam Ekran Olmama Sorunu ve Çözümü

Galaxy Note 9 ekranı büyük olduğundan dolayı Samsung, bu boyutta ekranın kolay kullanılabilmesi açısından 2:1 en boy oranı kullanıyor. Bu nedenle de bazı uygulamalarda geniş ekran TV’lerde olduğu gibi üstte ve altta siyah çubuklar bulunuyor.

Uygulama Tam Ekran Olmama Sorunu Çözümü:

Bildirim çubuğunu aşağı çekin ve “Ayarlar“a gidin.

“Ekran“ sekmesine dokunun.

“Tam Ekran Uygulamaları” sekmesini açın ve istediğiniz uygulamada tam ekran özelliği açık değilse açık olarak değiştirin.

Bundan sonra artık uygulamalar otomatik olarak doğru en boy oranına ölçeklendirilecek ve tüm ekranınızı dolduracak. Ancak bazı uygulamalarda tam ekran çalıştığında sorun oluşursa, tekrar geri dönerek ayarı kapatabilirsiniz.

9.) Galaxy Note 9 Bluetooth Sorunu ve Çözümü

Galaxy Note 8 ve S9 modellerinde bluetooth sorunları görüldü ve Android 8.1 Oreo sürümü ile çoğu sorun giderildi. Note 9 da Android 8.1 ile geldiğinden kullanıcıların büyük bir bluetooth sorunu yaşamaması gerekir.

Ancak bazen de Galaxy Note 9 bluetooth bağlanma sorunu olabiliyor. Ya da bazı uygulamalarla birlikte kullanılırsa kesiliyor.

Bluetooth Sorunu Çözümü:

Bunun için eşleştiğiniz cihazları kaldırarak, tekrar bağlanmayı deneyin.

“Ayarlar > Uygulamalar” bölümünde “Bluetooth” sekmesine girin ve “Önbelleği” temizleyin.

Bu tarz sorun yaşadığınızda ve telefonunuzu güncellemediyseniz, yazılım güncellemesini de yapmayı deneyebilirsiniz.

10.) Galaxy Note 9 Wi-Fi ve GPS Sorunu ve Çözümü

Bazı kullanıcılar da Galaxy Note 9 Wifi sorunu ya da GPS sorunu yaşadıklarını belirtiyorlar. Bunlar için de birkaç şey yapabilirsiniz.

Wi-Fi ve GPS Sorunu Çözümü:

Galaxy Note 9 WiFi sorunu için öncelik “Ayarlar > Bağlantılar > WiFİ” bölümüne gidip. Ağınızı unut yapın ve tekrar bağlanmayı deneyin.

Galaxy Note 9 GPS sorunu, Google Haritalar’ı kullanırken karşımıza çıkmaktadır. Haritalarda üstteki üç noktaya dokunun ve “Ayarlar > Konum Doğruluk İpuçları” bölümüne gittikten sonra en iyi GPS adımlarını deneyebilirsiniz.

Galaxy Note 9 Ayarlar Bölümünden Nasıl Reset Atılır?

“Ayarlar“a gidin ve “Yönetim” sekmesine geçin.

Daha sonra bu sekmedeki “Yedekle ve Sıfırla” butonuna tıklayınız.

Açılan ekranda en alta inerek “Sıfırla” butonuna tıklayın ve sonraki sayfada da onaylayın. Ardından cihazınızın ayarlarınızı sıfırlamasını bekleyin.

Galaxy Note 9 Arayüzden Nasıl Reset Atılır?

Note 9 telefonunuzu açma/kapama tuşuna basarak kapayınız.

Bixby, ses açma ve açma/kapama (power) tuşlarına aynı anda basarak telefonunuzun açılmasını bekleyiniz.

Açılan ekranda ses kapama tuşu ile aşağıya inerek Wipe Data/Factory Reset yazısının üzerine gelin ve açma/kapama (power) tuşuna basarak seçin.

Yeni açılan menüde “yes” yazısının üzerine gelin ve açma/kapama (power) tuşu ile seçin.

Ardından cihaz sizi ilk gördüğünüz sayfaya yönlendirecektir.

Yine ses kapama tuşu ile “Reboot system now” yazısının üzerine gelin ve açma/kapama tuşu ile onaylayın.

Bu işlemden sonra cihazınız kısa bir süre içerisinde yeniden başlatılacak ve fabrika ayarlarına geri dönmüş olacaktır.

Galaxy Note 9 sorunları hakkında hazırladığımız yazımız ile bazı problemlerin çözümünü inceledik. Siz de hangi sorunu yaşıyorsanız, ilgili çözüm yollarını deneyebilirsiniz. Sorunlarınız düzeldiyse ya da yazımızda yer almayan farklı sorunlarınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Sorunsuz günler dileriz…

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