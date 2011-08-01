Samsung Galaxy Note 8 Dayanıklılık Testi (Video)

Son zamanlarda akıllı telefonlara yapılan dayanıklılık testleri oldukça sık paylaşılır oldu. Akıllı telefonlara yaptığı dayanıklılık testleri ile tanınan YouTube kanalı JerryRigEverything, şimdi de Galaxy Note 8'e adeta işkence çektiriyor.

Samsung Galaxy Note 8 Dayanıklılık Testi

İlk olarak Galaxy Note 8 ekranının çizilmelere karşı dayanıklılığın test edildiği videoda, Gorilla Glass 5 ekran kaplamasının iyi olduğunu görebiliyoruz. Ön yüzeyin zayıf noktası olarak hoparlör görülüyor. Telefonunun arka yüzeyinde de parmak izi okuyucu zarar görse de sorunsuz çalışabiliyor.

Sonrasında da ekrana ateş tutulmasıyla 10 saniyenin ardından kalıcı iz yaratılsa da ekranın işlevselliğini bozmuyor. Son olarak da akıllı telefona bükülme testi uygulanıyor. Galaxy Note 8 için hazırlanan dayanıklılık testi videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.