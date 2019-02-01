Samsung Galaxy M30 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, Galaxy M ailesinin yeni üyesi olan ve merakla beklenen Galaxy M30 modelini duyurdu. 159 x 75.1 x 8.4 mm boyutlarında ve 175 gram ağırlığında olan akıllı telefon, 6,38 inçlik 2340×1080 piksel çözünürlük sunan Infinity-U LCD ekranı ile geliyor. Gücünü Exynos 7904 işlemciden ve 4 – 6 GB RAM seçeneklerinden alan Galaxy M30, hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasitesindeki bataryası ile dikkat çekiyor. MicroSD destekli depolama seçenekleri de RAM boyutlarına göre sırasıyla 4 GB için 64 GB, 6 GB için de 128 GB şeklinde sunuluyor. Ayrıca telefonda 3.5mm kulaklık girişine ek olarak parmak izi sensörü de bulunuyor.

Samsung Galaxy M30 Özellikleri ve Fiyatı

Arkasında üçlü kamera dizilimi ile karşımıza çıkan akıllı telefon, burada 13 MP F/1.9 diyafram açıklıklı + 5 MP F/2.2 diyafram açıklıklı ve 5 MP F/2.2 diyafram açıklıklı lense ek olarak, ön tarafında da 16 MP F/2.0 diyafram açıklıklı bir kameraya sahip.

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacak olan Samsung Galaxy M30, 210 dolarlık başlangıç fiyatı ile şimdilik sadece Hindistan’da satışa sunulacak.