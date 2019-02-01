Samsung Galaxy Fold ekran sorunu, şirket için oldukça sıkıcı bir durum olmuştu. İlk katlanabilir akıllı telefon olacakken, tasarımsal problem yaşayan Galaxy Fold, geçtiğimiz nisan ayının sonunda satışa sunulacak durumdayken 3 ay ertelenmişti. Çalışmalar neticesinde Galaxy Fold ekran sorunu nihayet giderilmiş ve seri üretime geçilmiş. Belirtilenlere göre geliştirilen yeni ekran, çok güçlü koruyucu ile kaplanmış.

Samsung Galaxy Fold Ekran Sorunu Giderildi

Galaxy Fold ne zaman çıkacak sorusu için net bir tarih verilmese de, sorunun giderilmesinden ötürü yakın bir zamanda duyurusu yapılması bekleniyor. Sorunları giderilen yeni versiyon için de firma tarafından tekrar aynı problemlerin yaşanmaması ümit ediliyor.