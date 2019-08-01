Mehmet Gençtürk tarafından 5 Temmuz 2018 tarihinde kurulan Gençtürk Otomotiv, 10 senelik yetkili servis tecrübesi ve eğitimleri ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle, Citroen ve Peugeot marka araçlar için tamir hizmetleri sunan firma, araçların bakımlarını garantisi bozulmadan yapabilmektedir. Bu durum da, aldığınız hizmet kalitesini artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Sakarya'da Citroen ve Peugeot Servisi: Gençtürk Otomotiv

Google üzerinde "Sakarya Citroen Servis" veya "Sakarya Peugeot Servis" şeklinde yapılan aramalarda da, üst sıralarda olan firma, müşteri memnuniyeti bakımından rakiplerinden ayrılmakta olup, her zaman titizlik ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Eğer ki Sakarya'da iseniz, Citroen ve Peugeot marka aracınızda da herhangi bir arıza mevcut ise, hiçbir endişeniz olmadan Gençtürk Otomotiv'i tercih edebilirsiniz.

Dilerseniz 0537 994 68 68 numaralı telefon ile araç tamiri ve bakımı konusunda daha detaylı bilgi alabilirsiniz.