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Sakarya’da Bitcoin Mining Ekipmanları Çalındı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:14 - Tarih: 28 Ocak 2018 - Yorum: 0
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BitcoinSakarya Akyazı’da bitcoin madenciliği ile uğraşan Yunus Emre Asan’ın iş yerine hırsızlar girdi. Bir gecede üç kez iş yerine giren hırsızlar, yaklaşık 450.000 TL değerinde bitcoin mining ekipmanını çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma ile 33 yaşındaki R.A.’nın ve 28 yaşındaki V.A.’nın İstanbul’a kaçtığı belirlendi ve Beyoğlu ve Fatih’te düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Ayrıca hırsızların bu suçtan çok sayıda kaydı olduğu da ortaya çıktı. Şüphelilerin sorguları ardından adliyeye sevk edilmesinin yanı sıra çalınan donanımlar ise bulunamadı.

Sakarya Bitcoin Hırsızlığı

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