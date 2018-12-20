Seneler ne çabuk da geçiyor… Hatırlıyorum da, her sene bu düşünce aklımı kurcalıyor. Ancak ne olursa olsun, yeni senenin bizlere başarı getirmesini dilerim. 2019‘da da kısmet olur ise, hayırlısı ile yayın hayatımıza devam edeceğiz. Biz Teknobeyin olarak 2019′un herkese mutluluk, başarı, bol kazanç ve en önemlisi sağlık getirmesini diliyoruz. Umarım 2019′da tüm dilekleriniz gerçek olsun… Tüm hayâlleriniz gerçekleşsin… Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu seneler.
Sağlıklı, Mutlu ve Hayırlı Seneleriniz Olsun
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:02 - Tarih: 31 Aralık 2018 - Yorum: 0
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