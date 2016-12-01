Diğer antivirüslerde yer alan sağ tuşta tarama seçeneği Windows Defender’da bulunmuyor. Bu da Windows Defender programı için eksik olarak görülebilir. Windows Defender’dan farklı bir antivirüs programı kullanmıyorsanız ve farenizin sağ tuş menüsüne “Windows Defender ile Tara” seçeneğini eklemek istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Registry kaydını kullanabilir ya da yazının en sonunda yer alan hazır dosyalarını indirip, çalıştırabilirsiniz.

Sağ Tuşa Windows Defender Ekleme

Bu özelliği registry kayıtlarını kullanarak yapabileceğiniz gibi direkt olarak en alta inerek hazır dosyayı indirip, tek tuşla da çalıştırabilirsiniz. Aşağıdaki gerekli kodları not defterine kopyalayıp yapıştırdıktan sonra uzantısını “.reg” olarak kaydetmelisiniz. Ardından dosyayı çalıştırıp sürekli onayladığınızda özellik eklenmiş ya da kaldırılmış olacaktır.

Sağ Tuşa “Windows Defender ile Tara” Seçeneği Ekle

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\WindowsDefender]

"MUIVerb"="Windows Defender ile Tara"

"Icon"="%ProgramFiles%\\Windows Defender\\EppManifest.dll"

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\WindowsDefender\Command]

@="\"C:\\Program Files\\Windows Defender\\MpCmdRun.exe\" -scan -scantype 3 -SignatureUpdate -file %1"

Sağ Tuştan “Windows Defender ile Tara” Seçeneğini Kaldır

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\WindowsDefender]

"MUIVerb"="Windows Defender ile Tara"

"Icon"="%ProgramFiles%\\Windows Defender\\EppManifest.dll"

@=""

[-HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\WindowsDefender\Command]

@="\"C:\\Program Files\\Windows Defender\\MpCmdRun.exe\" -scan -scantype 3 -SignatureUpdate -file %1"

Sağ Tuşa Windows Defender Ekle – Kaldır

Sağ tuşa Windows Defender ekleme ya da kaldırma için aşağıdaki REG dosyasını indirebilirsiniz. İndirdikten sonra klasöre girdiğinizde açma ya da kapatma işlemi için olan scripti çalıştırın ve onaylayın.

İndir: Sağ Tuşa Windows Defender Ekle – Kaldır