Bir tema yazarken tüm tarayıcılar ile uyumlu olması için efor sarf eden bir insanım. Blogger‘ın varsayılan CSS kodları içerisinde yer alan birtakım kodlar yüzünden, arama formunda Safari tarayıcısında aşağıya kayma olmaktadır. Dolayısı ile bu gibi durumları yaşamak istemiyorsanız benim gibi, çözüm üretmek gerekiyor. 24 saatlik araştırma ve “kurcalama” evresinden sonra çözüme ulaştım. Aşağıdaki kodları temanızın CSS kodlarının en altına eklemeniz yeterlidir.

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Safari’de Blogger Arama Formu Kayma Sorunu ve Çözümü

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