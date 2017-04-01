Apple‘ın İnternet tarayıcısı olan Safari‘de ana sayfa bildiğiniz gibi “apple.com” olarak belirlenmiş. Dolayısı ile tarayıcıyı her açtığımızda bu sayfa açılmaktadır. Ancak dilerseniz Safari ana sayfasını değiştirebilirsiniz. Örneğin, “google.com” gibi bir güncelleme yapabiliriz. Peki, nasıl? Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Safari’de ana sayfa değiştirme adımlarına göz atıyor olacağız. Umuyoruz ki faydalı bir ipucu olacaktır kanısındayız. Hemen adımlara göz atıyoruz.

Safari Ana Sayfası Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle tarayıcıyı açın.

Ayarlar butonuna tıklayın.

Preferences… sekmesine tıklayın.