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Safari Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:12 - Tarih: 24 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Safari Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlama Nasıl Yapılır?Apple‘ın İnternet tarayıcısı olan Safari, birçok rakibi olmasına rağmen kullanılmaya devam edilmektedir. Apple kullanıcıları bilhassa kullanıyor. Bu yazımızda ise, Safari ayarlarını tamamen sıfırlamayı öğreniyor olacağız. Yani yaptığınız tüm ayarları geri almak, tarayıcınızı tamamen sıfırlamak istiyorsanız, aşağıdaki oldukça basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan, ilgili maddelere göz atıyor olacağız. Faydalı bir ipucu olmasını diliyoruz.

AYRICA: Safari’de Ana Sayfa Butonu Ekleme Nasıl Yapılır?

Safari’de Ayarları Sıfırlama İşlemi Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle tarayıcıyı açın.

Safari Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlama Nasıl Yapılır?

2) Ayarlar butonuna tıklayın.

Safari Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlama Nasıl Yapılır?

3) Reset Safari… adlı sekmeye tıklayın.

Safari Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlama Nasıl Yapılır?

4) Tüm kutucukları onaylayın.

Safari Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlama Nasıl Yapılır?

5) Reset butonuna basarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Safari Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlama Nasıl Yapılır?

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