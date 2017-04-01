Apple‘ın İnternet tarayıcısı olan Safari, birçok rakibi olmasına rağmen kullanılmaya devam edilmektedir. Apple kullanıcıları bilhassa kullanıyor. Bu yazımızda ise, Safari ayarlarını tamamen sıfırlamayı öğreniyor olacağız. Yani yaptığınız tüm ayarları geri almak, tarayıcınızı tamamen sıfırlamak istiyorsanız, aşağıdaki oldukça basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan, ilgili maddelere göz atıyor olacağız. Faydalı bir ipucu olmasını diliyoruz.

AYRICA: Safari’de Ana Sayfa Butonu Ekleme Nasıl Yapılır?

Safari’de Ayarları Sıfırlama İşlemi Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle tarayıcıyı açın.

2) Ayarlar butonuna tıklayın.

3) Reset Safari… adlı sekmeye tıklayın.

4) Tüm kutucukları onaylayın.

5) Reset butonuna basarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.