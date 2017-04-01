Geçtiğimiz ayın sonunda tanıtılan Samsung Galaxy Note 8 için S Pen yeteneklerine odaklanan yeni bir reklam gün yüzüne çıktı. “Samsung Galaxy Note8: I Love You” adını taşıyan reklam, S Pen ve canlı mesaj özelliklerini görmemizi sağlıyor. Canlı mesaj özelliği ile birlikte kullanıcılar, kendi emojilerini çizip, animasyonlu GIF’ler yaratabiliyor. Türkiye’de 25 Eylül’de 4.999 TL satış fiyatı ile satın alınabilecek Samsung Galaxy Note 8′in yeni reklamına aşağıdan göz atabilirsiniz. İyi seyirler…