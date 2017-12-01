Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Rusya’da Yaşayan Bir Kişi VR Gözlük Nedeniyle Canından Oldu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:51 - Tarih: 25 Aralık 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Rusya'da Yaşayan Bir Kişi VR Gözlük Nedeniyle Canından OlduVR teknolojisi, gelişmesi ve üretimi artmasıyla birlikte hayatımız içerisinde daha çok yer edinmeye başladı. Dikkat edilmediği zaman da bu teknolojinin büyük zararlara neden olabileceği yeni gelen bir haberle ortaya çıktı. Gelen haberlere göre Rusya‘da yaşayan 44 yaşındaki kimliği açıklanmayan bir vatandaş, VR gözlük kullanırken cama çarpıp aşağı düştü ve kan kaybından hayatını kaybetti. Sanal gerçeklik nedenli ilk ölüm olan haber ile birlikte dünya genelinde birçok tartışma yaşandı. Öyle ki, ev içerisinde sanal gerçeklik gözlüğü kullanmadan önce güvenliğin alınması gerektiği tekrar önem kazanmış oldu.

Rusya'da Yaşayan Bir Kişi VR Gözlük Nedeniyle Canından Oldu

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.499 yazıda 7.934 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık