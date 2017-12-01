Rusya’da Yaşayan Bir Kişi VR Gözlük Nedeniyle Canından Oldu

VR teknolojisi, gelişmesi ve üretimi artmasıyla birlikte hayatımız içerisinde daha çok yer edinmeye başladı. Dikkat edilmediği zaman da bu teknolojinin büyük zararlara neden olabileceği yeni gelen bir haberle ortaya çıktı. Gelen haberlere göre Rusya‘da yaşayan 44 yaşındaki kimliği açıklanmayan bir vatandaş, VR gözlük kullanırken cama çarpıp aşağı düştü ve kan kaybından hayatını kaybetti. Sanal gerçeklik nedenli ilk ölüm olan haber ile birlikte dünya genelinde birçok tartışma yaşandı. Öyle ki, ev içerisinde sanal gerçeklik gözlüğü kullanmadan önce güvenliğin alınması gerektiği tekrar önem kazanmış oldu.