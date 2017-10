Tom Raider hayranlarının severek oynadığı ve 2015′te ilk olarak Xbox platformu için duyurulan Rise of the Tomb Raider, Xbox One X platformuna ait oynanış videosu ile karşımızda. Oynanış videosuna baktığımızda Xbox One X konsolunda oyunun oldukça etkileyici gözüktüğünü söyleyebiliriz. Son derece akıcı bir oynanışı olan oyunun yayınlanan Xbox One X oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…