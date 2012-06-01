Capcom ve Marza Animation Planet tarafından ortak olarak geliştirilen ve 2017′de vizyona girecek olan Resident Evil: Vendetta animasyon filmi için yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı. Serinin en bilinen karakterlerinden biri olan Leon S. Kennedy ve Chris Redfield’ın başrolde olacağı filmin fragmanı oldukça heyecan verici görünüyor. Hiroyuki Kobayashi tarafından yapımcılığı, Makoto Fukami tarafından da senaryosu hazırlanan filmin yayınlanan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Resident Evil: Vendetta Fragman