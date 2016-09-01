Capcom tarafından geliştirilen efsane seri Resident Evil’in 7. oyunu, 2,5 milyonun üzerinde yaptığı satış rakamı ile geliştiricisini sevindirdi. Hayatta kalma oyunları içerisinde en iyi yapımlardan biri olan Resident Evil 7 için yeni ve uzun bir oynanış videosu geldi. Quizzle adlı Youtube yayıncısı canlı yayın sırasında oyunu en zor seviyede oynayarak hiç ölmeden ve sadece bıçak kullanarak oyunu bitirdi ve rekor kırdı. Yaklaşık 3 saatte zor seviyede oyunu bitiren yayıncının paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.