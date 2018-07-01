Renk Kodu Öğrenme Programı: Instant Eyedropper

Sizlerle çok sevdiğim küçük ancak güzel bir programı paylaşmak, tavsiye etmek istiyorum. Instant Eyedropper adlı bu program, sizlere bilgisayarınızdaki veya İnternet üzerindeki renklerin ayrıntılı bir şekilde kodunu öğrenmenize olanak tanıyor. Böylelikle tarayıcınıza da bir uzantı kurmanıza gerek kalmıyor. Çünkü program Windows 10‘u da destekliyor. Aşağıdaki bağlantı vasıtası ile en güncel sürümü indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Oldukça da kolay bir arayüze sahip.

Adres: Instant Eyedropper (İngilizce)