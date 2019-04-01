Ref Saldırılarını Düzenli Olarak Kontrol Edin

Günümüzde hâlâ SPAM siteler, kaliteli sitelerden habersiz bağlantı almaya çalışarak, ref saldırısı yapabilmektedir. Ancak bu durum Google'ın gözünde kalitenizin düşmesine neden olabilir. Bu yüzden en mantıklı yöntemin ve en hızlı yöntemin de .htaccess ile aksiyon almak olduğunu düşünüyorum.

AYRICA: HTTP Header Bilgilerinizi Kontrol Etmeyi Unutmayın

Bu yüzden düzenli olarak sitenizi Google'da kontrol ederek, ref saldırısına muzdarip olup olmadığınızı kontrol etmenizde fayda var. Bunun için sitenize ek olarak, "ref, refsite v.b." gibi aramalar yaparak, bu saldırıya uğrayıp uğramadığınızı check edebilirsiniz.

Ayrıca geçmişte paylaştığım yöntem, hâlâ geçerlidir. Ref saldırısı hk. detaylı bilgi için buradaki yazımıza da göz atabilirsiniz.

RewriteEngine on

# no spam

RewriteCond %{THE_REQUEST} \?(ref=.*)?\ HTTP [NC]

RewriteRule .? http://www.domain.uzanti%{REQUEST_URI}? [R=301,L]



Not: Kırmızı alanı kendinize göre güncellemeyi unutmayınız.