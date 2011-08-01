Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri ve PC Fiyatı Geldi

İlk olarak 2018'in ekim ayında konsol kullanıcıları için çıkışını yapan Red Dead Redemption 2, PC platformu için gelmeye hazırlanıyor. 5 Kasım tarihinde çıkacak olan oyun, ön siparişe açılmış durumda. 299 TL'lik fiyat etiketi ile ön siparişte olan oyun, ön siparişten alındığında Standart Edition fiyatına Special Editon, Special Edition fiyatına ise Ultimate Edition sahibi olunacak.

Ayrıca ön sipariş üzerinden alındığında hediye olarak GTA 3, GTA:VC, GTA:SA, L.A. Noire, Max Payne 3 ve Bully oyunlarından istenilen 2 tanesi ücretsiz indirilebilecek.

Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri ve Fiyatı

Oyun, Epic Store, Humble Store ve Greenman Gaming platformları üzerinden 23 Ekim tarihinde ön siparişe çıkacakken, Steam üzerinde ise Aralık ayında gelecek. Red Dead Redemption 2 oyununu bilgisayarınızın destekleyip desteklemediğini öğrenmek için aşağıdaki sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (6.1.7601)

İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX770 2 GB ya da AMD R9 280 3 GB

HDD: 150 GB

Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 – Nisan 2018 güncelleştirmesi (v1803)

İşlemci: Intel Core i7-4770K ya da AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6 GB ya da AMD RX 480 4 GB

HDD: 150 GB