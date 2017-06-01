Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.294 yazıda 7.779 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Red Dead Redemption 2 için Yeni Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:07 - Tarih: 29 Eylül 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Red Dead Redemption 2 için Yeni Fragman GeldiRockstar Games tarafından geliştirilen ve merakla beklenen vahşi batı temalı Red Dead Redemption 2 için yeni bir tanıtım videosu geldi. Yapılan açıklamaya göre oyun, kanun kaçağı olan Arthur Morgan ve soygun yapan, çatışan ve hırsızlık yapan Dutch van der Linde çetesinin hikayesini işleyecek. Bu da, yeni gelecek oyunun ilk oyunda anlatılan hikayenin öncesinde geçeceğini gösteriyor. Çıkış tarihi net olarak verilmese de PlayStation 4 ve Xbox One için 2018′in ilkbahar mevsiminde çıkması beklenilen oyunun yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 için Yeni Fragman Geldi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri