Rockstar Games tarafından geliştirilen ve merakla beklenen vahşi batı temalı Red Dead Redemption 2 için yeni bir tanıtım videosu geldi. Yapılan açıklamaya göre oyun, kanun kaçağı olan Arthur Morgan ve soygun yapan, çatışan ve hırsızlık yapan Dutch van der Linde çetesinin hikayesini işleyecek. Bu da, yeni gelecek oyunun ilk oyunda anlatılan hikayenin öncesinde geçeceğini gösteriyor. Çıkış tarihi net olarak verilmese de PlayStation 4 ve Xbox One için 2018′in ilkbahar mevsiminde çıkması beklenilen oyunun yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.