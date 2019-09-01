Realme X2 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Realme markası yeni akıllı telefon modeli X2’yi duyurdu. 6.4 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekran üzerine kurulan akıllı telefon, gücünü 2.2 GHz'lik sekiz çekirdekli Snapdragon 730G işlemciden ve Adreno 618 grafik biriminden alıyor. Ayrıca akıllı telefonda NFC desteği ile birlikte ekrana entegre parmak izi sensörü bulunuyor.

Realme X2 Özellikleri ve Fiyatı

30W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Realme X2, 32 MP ön kameraya ek olarak arka tarafında da 64 MP ana + 8 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğünde dörtlü kamera dizilimi ile geliyor.

İnci mavisi ve inci beyazı renk seçeneklerine sahip olan akıllı telefon, 225 dolar başlangıç fiyatına sahip.