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Ready Player One Filmi için İkinci Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:13 - Tarih: 17 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Ready Player OneErnest Cline‘ın aynı isimdeki romanından Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanan Ready Player One için heyecan verici yeni fragman yayımlandı. Bilim kurgu sevenlerin heyecanla beklediği film, sanal gerçeklik ile hangi boyuta ulaşılabileceğini nefes kesici bir şekilde gösteriyor. Tye Sheridan başroldeyken ona; Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T. J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance ve Win Morisaki gibi isimler eşlik ediyor. 30 Mart‘ta sinemalardaki yerini alacak olan filmin yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ready Player One Fragman

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